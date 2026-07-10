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Папич раскритиковал отображение радиуса взрыва бомбы в CS 2

Папич раскритиковал отображение радиуса взрыва бомбы в CS 2
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Стример Виталий Arthas Цаль, также известный как Папич, высказался об обновлении Counter-Strike 2, в котором Valve переработала урон от взрыва бомбы и добавила визуальное отображение смертельного радиуса на всех картах с закладкой бомбы.

Цаль поддержал изменение механики урона, но раскритиковал решение показывать зону поражения на экране.

То, что сделали реалистично, — это лучше. В CS тебя бомба убивала в идиотских ситуациях, когда ты за какими-то стенками умираешь. Это же трэш. Плюс испокон веков меня всегда напрягала бомба — какой-то большой взрыв, но при этом ничего не разрушается. Давно пора это было менять. Просто зачем оказуаливать и показывать рейндж смерти? Это странно. Нынче обожают оказуалить игры.

Обновление весом 10 ГБ вышло 9 июля. Помимо переработки механики взрыва, в пятом сезоне Premier карту Overpass заменила Cache. Также в игру добавили две новые коллекции оружия и пять карт сообщества.

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