G2 Esports вылетела с MSI 2026 по League of Legends

G2 Esports проиграла Lyon со счётом 0:3 в полуфинале верхней сетки Mid-Season Invitational 2026 по League of Legends. Европейская команда не взяла ни одной карты.

Лучшим игроком серии стал мидлейнер Lyon Пак Saint Джун Хёк с KDA 5.3/0.7/7.0. G2 завершила турнир на четвёртом месте и заработала $ 200 тыс. С вылетом G2 на MSI остался единственный европейский игрок — поляк Каспер Inspired Слома, выступающий за Lyon.

Для Lyon победа стала лучшим международным результатом северно-американского региона с 2019 года. Команда сыграет в финале верхней сетки против Hanwha Life 11 июля. В финал прошла Bilibili Gaming.

MSI 2026 проходит с 28 июня по 12 июля в Тэджоне, Южная Корея. 11 команд разыгрывают призовой фонд в $ 2 млн.