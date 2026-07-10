Датамайнер нашёл упоминания клан-тегов в файлах Counter-Strike 2

В файлах Counter-Strike 2 обнаружены новые упоминания клан-тегов. На это обратил внимание датамайнер Aquarius.

Клан-теги позволяли игрокам отображать сокращённое название команды или Steam-группы перед никнеймом. Функция работала в Counter-Strike: Source и Counter-Strike: Global Offensive, но не была перенесена в Counter-Strike 2 после релиза в сентябре 2023 года.

В CS:GO клан-тег привязывался к сообществу в Steam— после выбора нужной группы её аббревиатура автоматически появлялась перед ником в игре. Если данные датамайнера подтвердятся, игроки смогут использовать теги команд и сообществ без сторонних решений.