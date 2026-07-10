«В других командах всегда есть напряг». Saksa из Team Yandex — об атмосфере в коллективе

Саппорт Team Yandex Мартин Saksa Саздов рассказал об атмосфере в команде и текущей форме коллектива.

По словам Саздова, Team Yandex выделяется на фоне его прошлых составов отсутствием внутренних конфликтов. Также игрок отметил, что буткемп перед турниром прошёл продуктивно, однако болезнь одного из тиммейтов повлияла на качество игры.

В других коллективах обычно всегда есть какой-то напряг или кто-то на кого-то злится, а тут такого особо нет. Буткемп прошёл хорошо, наши идеи работали. Всё шло идеально, только вот watson заболел. Это немного неприятно, надеемся, ему скоро станет лучше. У него сейчас бывают моменты, когда он умирает, теряя позицию, чего раньше не было. Думаю, это из-за болезни.

Team Yandex выступает на Esports World Cup 2026 по Dota 2. Турнир проходит в Париже с призовым фондом $ 3 млн.