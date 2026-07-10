Начались съёмки второго сезона сериала «Хутор» с Гошей Куценко

Онлайн-кинотеатры Premier и Start сообщили о старте съёмок второго сезона сериала «Хутор». Дата выхода продолжения комедийного шоу пока неизвестна.

Фото: Premier/Start

Фото: Premier/Start

Фото: Premier/Start

Фото: Premier/Start

Фото: Premier/Start

Проект рассказывает об Артёме, который сбегает из Москвы, спасаясь от кредиторов и скандалов. В отчаянии он инсценирует потерю личности и прячется в лесу, рассчитывая начать всё с чистого листа. Но вместо этого Артёма находит полиция и отправляет на Хутор — в самую глушь, где вдали от цивилизации перевоспитывают тех, кто «сбился с пути». В продолжении жизнь Хутора меняется из-за появления эко-отеля и потока городских туристов.

Главные роли вновь исполнят Сергей Романович («Экипаж») и Гоша Куценко («Турецкий гамбит»). В проекте также снимаются Арам Вардеванян («Лев Яшин. Вратарь моей мечты»), Дмитрий Белоцерковский («Домовой») и другие актёры. Режиссёром продолжения выступит Илья Силаев, постановщик первого сезона.