Netflix запустит своё телевидение ради удержания аудитории — СМИ

Издание The Wall Street Journal сообщило, что компания Netflix планирует расширять функции своей платформы. На стриминговом сервисе могут появиться круглосуточные трансляции, как на телевидении.

По данным журналистов, многие зрители перестали досматривать проекты Netflix до конца и стали меньше проводить времени в онлайн-кинотеатрах. Кроме того, акции компании за год снизились на 40%, а доля просмотра стримингового сервиса в США упала до 7,8%. В издании отметили, что теперь компания хочет разнообразить свои функции и добавить раздел с ТВ-эфирами, где будут круглосуточно демонстрироваться сериалы, фильмы и реалити-шоу.

Официально Netflix пока не сообщал о добавлении новых возможностей на свою платформу. В The Wall Street Journal также добавили, что компания также планирует запустить на платформе спортивные трансляции.