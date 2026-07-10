Разработка эмуляторов PS5 ускорилась из-за отказа Sony от дисков

Портал PlayGround обнаружил, что независимые разработчики начали активней создавать эмуляторы PlayStation 5 для ПК. Специалисты работают над программами в ответ на заявление компании Sony об отказе от дисков для консолей.

Так, среди популярных эмуляторов выделяются три разработки. Программа под названием SharpEmu ориентирована на WIndows, но в будущем авторы планируют добавить поддержку macOS и Linux. Разработчики уже протестировали такие популярные видеоигры, как Silent Hill: The Short Message, Poppy Playtime Chapter 1, Dreaming Sarah и Demons Souls Remake — последний проект уже дошёл до стадии вывода видеосигнала.

Другой эмулятор, KytyPS5, позволяет запускать простые 2D-игры. Сейчас частота кадров на программе достигает от 7 до 13 FPS. Для разработчиков главной целью пока остаётся решение проблем с запуском, а оптимизацией они займутся позднее. В списке востребованных среди сообщества эмуляторов также вошёл проект RPCSX, который ориентирован на Linux.

Диски для консолей PlayStation перестанут выпускать с января 2028 года. Изменение формата коснётся не только эксклюзивов, но и проектов сторонних разработчиков. Пользователи раскритиковали заявление Sony, отметив, что таким образом производители лишают игроков доступа к старым проектам.