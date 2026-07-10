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Трейлер комедии «Паршивые овцы» с Сиршей Ронан — выход 18 сентября

Трейлер комедии «Паршивые овцы» с Сиршей Ронан — выход 18 сентября
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Кинокомпания Paramount Pictures представила трейлер фильма «Паршивые овцы». Комедийный трейлер выйдет в мировом прокате 18 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures UK. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Сюжет ленты расскажет об учительнице по имени Мари. Она пытается следить за учениками, но ей мешает один хулиган. В один момент девушка запирает неуправляемого мальчика в своём подвале. Теперь ему предстоит полностью перевоспитаться, чтобы выбраться.

Главную роль исполнила звезда фильма «Маленькие женщины» Сирша Ронан. Режиссёром выступил шведский постановщик Джонатан Эцлер («Ещё разок»).

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