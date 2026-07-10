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FaZe Clan разгромила BetBoom Team в плей-офф XSE Pro League 2026 в CS 2

FaZe Clan разгромила BetBoom Team в плей-офф XSE Pro League 2026 в CS 2
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BetBoom Team проиграла FaZe Clan со счётом 0:2 в первом раунде плей-офф XSE Pro League 2026. Российская команда взяла лишь восемь раундов за серию — 2:13 на Cache и 6:13 на своём пике Ancient.

CS 2. XSE Pro League 2026 . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 15:45 МСК
FaZe Clan
Окончен
2 : 0
BetBoom Team

Лучшим игроком встречи стал Давид frozen Чернянский с K/D 38-17. В составе BetBoom Team выделился Кирилл Magnojez Роднов (21-29). В плей-офф за BetBoom вернулся Павел s1ren Оглоблин, пропустивший IEM Cologne Major из-за визовых проблем, — на мэйджоре его заменял Даниил D1ledez Кустов.

BetBoom Team завершила турнир на 5-8-м месте и заработала $ 50 тыс. FaZe Clan сыграет в полуфинале против PARIVISION 11 июля.

XSE Pro League проходит с 1 по 12 июля в Гуанчжоу с призовым фондом $ 1 млн.

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