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Трейлер комедии «Женский шаолиньский футбол» — спин-офф «Убойного футбола» выйдет 11 июля

Трейлер комедии «Женский шаолиньский футбол» — спин-офф «Убойного футбола» выйдет 11 июля
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Кинокомпания Encore Films представила трейлер фильма «Женский шаолиньский футбол». Спин-офф знаменитой комедии «Убойный футбол» выйдет в Китае уже 11 июля. В Сингапуре премьера состоится 6 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Encore Films. Права на видео принадлежат Encore Films.

Сюжет расскажет про женскую футбольную команду, которая будет бороться за победу на турнире. Героини будут использовать боевые искусства, чтобы победить соперников.

Режиссёром станет Стивен Чоу, постановщик «Убойного футбола». В актёрский состав вошли несколько звёзд, включая бывшую футболистку Лину Чжао, рэпера MC Jin и стендап-комика Джимми О. Яна.

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