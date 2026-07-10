Стал известен сюжет отменённой «Корпорации монстров 2»

Издание TheWrap взяло интервью у сценаристов мультфильма «Феи: Волшебное спасение» Роба Мьюира и Боба Хильгенберга. Они рассказали, что выступили авторами сценария продолжения культового мультфильма «Корпорация монстров», которое в итоге отменили.

По словам сценаристов, их пригласили написать сюжет сиквела спустя недолгое время после выхода первой части в 2021 году. Авторы раскрыли детали сценария: продолжение должно было происходить через несколько лет после событий оригинала. Монстр Салли получил повышение в компании, а Майк Вазовский решил жениться на своей девушке Селии. В один момент в жизнь главных героев возвращается повзрослевшая девочка Бу.

Мьюир и Хильгенберг рассказали, что всё ещё надеются на выход «Корпорации монстров 2» с их сюжетом. Проект активно разрабатывался, но после того, как компания Disney приобрела студию Pixar в 2006 году, производство мультфильма прекратили.