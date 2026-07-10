«Зашёл в номер и начал плакать». М0NESY — о победе на мэйджоре
Снайпер Team Falcons Илья m0NESY Осипов в интервью на трансляции XSE Pro League 2026 рассказал, как осознал победу на IEM Cologne Major 2026.
Игрок отметил, что эмоции настигли его уже после финала.
Думаю, когда я зашёл в свой номер в отеле после победы. Я вошёл в комнату, начал плакать и тогда действительно всё осознал.
Также Осипов рассказал о роли Финна karrigan Андерсона в успехе команды. Датчанин присоединился к Falcons незадолго до мэйджора — команда дважды подряд финишировала второй на PGL Astana и CS Asia Championships, прежде чем взять титул в Кёльне.
Это просто магия karrigan. Мы понимали, что у нас не было идеальной подготовки к мейджору за такой короткий промежуток времени, но всё равно сделали всё, что могли.
Team Falcons обыграла FURIA в финале IEM Cologne Major 2026 со счётом 3:0. Осипов был признан MVP турнира.
Комментарии