«Думаю, он никогда не уйдёт из Spirit». TN1R — о преданности donk команде

Рифлер Андрей tN1R Татаринович в интервью на YouTube-канале BetBoom Esports поделился мнением о будущем Данила donk Крышковца в Team Spirit и сравнил менталитет игроков из СНГ и Европы.

По словам Татариновича, Крышковец вряд ли покинет Spirit из-за языкового барьера и особенностей коммуникации в интернациональных составах.

Думаю, donk никогда не уйдёт из Spirit. Он очень сильно предан команде. Да и куда? CS — вид спорта, который очень сильно завязан на коммуникации. Ты всё равно всегда думаешь на русском языке, а только потом переводишь на английский. Это не зависит от твоего уровня языка. Европейцы очень сильно отличаются по менталитету. Они более спокойные. У наших ребят, даже если выиграл мэйджор, всё равно кажется, что этого мало, хочется большего.

19-летний Крышковец проводит всю карьеру в структуре Spirit. Вместе с командой он выиграл Perfect World Shanghai Major, IEM Katowice, IEM Cologne, PGL Astana и ряд других тир-1 турниров.