На EWC 2026 по Valorant не осталось российских игроков после вылета Vitality
Team Vitality с Тимофеем Chronicle Хромовым проиграла Nongshim RedForce в четвертьфинале Esports World Cup 2026 по Valorant со счётом 1:2. Европейская команда стала последним коллективом с российским игроком на турнире.
Vitality выиграла свой пик Ascent 13:10, но уступила на Split 7:13 и Breeze 2:13. MVP серии стал Ли Dambi Хёк Гю из RedForce. Vitality заняла 5-8-е место и заработала $ 90 тыс.
Всего на турнире выступили шесть россиян — каждый в отдельной команде:
- Тимофей Chronicle Хромов (Vitality);
- Илья something Петров (Paper Rex);
- Роман f4ngeer Смирнов (All Gamers);
- Максим Jemkin Баторов (Rex Regum Qeon);
- Савва Kr1stal Фёдоров (Global Esports);
- Артур Rarga Чурюмов (Xi Lai Gaming).
EWC 2026 по Valorant проходит со 2 по 12 июля в Париже. 16 команд разыгрывают призовой фонд в $ 2 млн.
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