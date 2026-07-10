Сборы фильма «Холоп 3» с Милошем Биковичем превысили 900 млн рублей

10 июля сборы фильма «Холоп 3» достигли более 910 млн рублей. Такого результата картина добилась спустя почти месяц с момента выхода — премьера состоялась 11 июня. Лента занимает второе место в российских чартах, уступая только фильму «Майкл» про Майкла Джексона.

Фото: ЕАИС

Действие «Холопа 3» разворачивается в эпоху Петра I, где героев ждут северные верфи, морские приключения, дворец турецкого султана и испытания, способные перевоспитать самых избалованных мажоров. В этот раз под эксперимент попадает семейная пара на грани развода, чьё перевоспитание инициируют их дети.

Главные роли в фильме исполнили Милош Бикович («Вызов»), Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Кристина Асмус («Тётя Марта»), Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые»), Степан Шевяков («Новогоднее чудо») и другие актёры. Режиссёром триквела выступил Клим Шипенко, постановщик предыдущих частей.