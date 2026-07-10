Звезда «Обсессии» Инди Наварретти собрала ПК благодаря Генри Кавиллу

Издание Etalk взяло интервью у звезды хоррора «Обсессия» Инди Наварретти. Она рассказала, как собрала свой ПК благодаря видео Генри Кавилла («Ведьмак»).

По словам актрисы, она накопила большую сумму, чтобы приобрести детали для своего компьютера. Наварретти смотрела знаменитое видео, где Генри Кавилл собирал свой ПК, и повторяла процесс за ним.

Я накопила кучу денег на свой компьютер. Сборка ПК — совсем не дешёвое дело. Я много смотрела YouTube и наблюдала, как Генри Кавилл собирает свой собственный компьютер. Так что я постоянно переключалась между этими видео.

Генри Кавилл выложил ролик со сборкой игрового ПК ещё в 2020 году. Видео стало популярным и сразу завирусилось по соцсетям. Ранее Инди Наварретти рассказывала, что после съёмок в «Обсессии» долго не могла найти работу в кино. Потому она решила стримить различные игры — судя по всему, именно для этого занятия ей понадобился мощный компьютер.