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«Молодёжь это отвергает»: Кристофер Нолан — об использовании ИИ в кино

«Молодёжь это отвергает»: Кристофер Нолан — об использовании ИИ в кино
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Издание The Telegraph взяло интервью у знаменитого постановщика Кристофера Нолана («Оппенгеймер»). Он высказался о популярности ИИ-контента в современном мире.

Постановщик заявил, что молодёжь искусственный интеллект мало интересует. Он привёл в пример своих сыновей, которые осуждают подобный контент. Нолан уверен, что молодые люди быстро распознают фальшь нейросетевых фото или видео, ведь они выросли во время развития интернета.

Мои сыновья сразу и резко осудили ИИ-контент. Они очень быстро распознают его таким, какой он есть, — и для них гораздо проще его идентифицировать, потому что они выросли во время развития онлайна, который они знают очень хорошо. Это не значит, что каждый аспект ИИ-технологии бесполезен, но в кинопроизводстве она появилась в самый неподходящий момент. После многих лет стремления к виртуальности мы видим возобновившийся интерес к более тактильным и реальным формам повествования.

Использование искусственного интеллекта при создании фильмов вызвало множество дискуссий у звёзд Голливуда. Так, против нейросетей выступили Брендан Фрейзер («Мумия»), Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»), а также режиссёр Гильермо дель Торо («Франкенштейн»). Ранее об ИИ высказался звезда «Человека-паука» Том Холланд, который заявил, что он никогда не заменит человеческое творчество.

Том Холланд высказался об ИИ в кино:
«Творчество в безопасности»: Том Холланд — об использовании ИИ в кино
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