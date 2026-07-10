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PARIVISION одержала четвёртую победу подряд на EWC 2026 по Dota 2

PARIVISION одержала четвёртую победу подряд на EWC 2026 по Dota 2
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PARIVISION разгромила Mouz на групповой стадии Esports World Cup 2026 по Dota 2. Для команды Клемента Puppey Иванова победа стала четвёртой подряд на турнире — состав гарантировал себе как минимум матч за слот в плей-офф на стадии Survival.

Dota 2. Esports World Cup 2026 . Группа C
10 июля 2026, пятница. 17:40 МСК
PARIVISION
Окончен
2 : 0
MOUZ

В последнем туре группового этапа PARIVISION сыграет против Team Spirit, которая ранее обыграла Rekonix. Счёт PARIVISION — 8-0, Spirit — 7-1. Команде Иванова достаточно ничьей для выхода в плей-офф с первого места.

Rekonix и Nemesis покинули турнир, не одержав ни одной победы в группе.

EWC 2026 по Dota 2 проходит с 7 по 19 июля в Париже. 24 команды разыгрывают призовой фонд в $ 2 млн.

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