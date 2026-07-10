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Фанаты T1 пригнали к офису грузовик с требованием убрать Doran из состава по LoL

Фанаты T1 пригнали к офису грузовик с требованием убрать Doran из состава по LoL
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У штаб-квартиры T1 в Сеуле вновь появился грузовик с LED-экраном. На этот раз сообщения направлены против топ-лейнера Чхве Doran Хён Джуна — фанаты требуют не продлевать контракт с игроком, истекающий 16 ноября 2026 года.

Днём ранее аналогичный грузовик был направлен против главного тренера Им Tom Джэ Хёна и тренерского штаба.

Не вините игроков в собственной некомпетентности.
Хватит цепляться за свои должности на деньги фанатов.

Фото: Фанатские соцсети T1

Протесты начались после поражения T1 от G2 Esports со счётом 1:3 в четвертьфинале нижней сетки MSI 2026. Это первый случай в истории организации, когда T1 не попала в топ-4 на международном турнире. Победа G2 во многом была обеспечена игрой прямого оппонента Doran — Сергена BrokenBlade Челика.

Практика протестных грузовиков стала характерной чертой корейской фан-культуры T1. По подсчётам, за последние годы фанаты организовали 15 грузовиков, 6 LED-билбордов и отправили 50 траурных венков к офису организации. Ранее мишенью подобных акций были бывший АДК Gumayusi и руководство клуба.

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