Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дочь Мартина Скорсезе расплакалась от сюжета «Что происходит ночью» с Леонардо Ди Каприо

Дочь Мартина Скорсезе расплакалась от сюжета «Что происходит ночью» с Леонардо Ди Каприо
Комментарии

На подкасте The Zach Sang Show гостем стала Франческа Скорсезе — дочь легендарного режиссёра Мартина Скорсезе («Отступники»). Она рассказала о его предстоящем фильме под названием «Что происходит ночью».

По словам Франчески, она расплакалась после прочтения сценария. Всё потому, что сюжет посвящён мужу и его умирающей жене. Для Мартина Скорсезе история получилась очень личной, ведь его супруга уже более 30 лет живёт с болезнью Паркинсона. Дочь режиссёра уверена, что постановщик пытается исследовать тему горя в новом фильме.

Это история о муже и его умирающей жене. Этот сюжет очень личный. Он пытается исследовать горе в фильме. Потому что мы как будто уже оплакиваем и скорбим по моей маме, хотя она всё ещё с нами.

Дата выхода фильма «Что происходит ночью» пока неизвестна. Съёмки проекта завершились в конце мая. Лента выступит экранизацией одноимённого романа, который повествует об американской паре, живущей в европейском городке. В один момент они теряют связь с реальностью и не понимают, что происходит на самом деле. Главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой») и Дженнифер Лоуренс («Умри, моя любовь»).

О другом популярном фильме:
Такого Хью Джекмана мы ещё не видели. Обзор фильма «Смерть Робина Гуда»
Такого Хью Джекмана мы ещё не видели. Обзор фильма «Смерть Робина Гуда»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android