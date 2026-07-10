Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это было неизбежно». Тренер FaZe объяснил решение убрать broky из состава в CS 2

«Это было неизбежно». Тренер FaZe объяснил решение убрать broky из состава в CS 2
Комментарии

Тренер FaZe Clan Никлас enkay J Крумхорн в интервью HLTV прокомментировал отстранение Хельвийса broky Сауканса из основного состава по Counter-Strike 2.

По словам Крумхорна, решение было принято после Stake Ranked 2 в Барселоне и поддержано руководством организации.

Было совершенно ясно, что broky нужно было заменить после нашего последнего турнира в Барселоне. Это было очевидно не только для меня, но и для высшего руководства. На личном уровне это очень печально, и, учитывая наследие, которое он оставил в FaZe, это было очень трудное решение. Но это было неизбежно.

За время в FaZe с 2019 года broky четырежды попадал в топ-20 игроков мира по версии HLTV, получил три награды MVP и выиграл 11 трофеев, включая PGL Antwerp Major и Intel Grand Slam. Форма латвийца начала снижаться в 2025 году — в мае он был отправлен на скамейку, вернулся в июле, но продолжил испытывать трудности. Место Сауканса занял молодой датчанин Джейсон JBOEN Бо Нильсен из академии BIG, перешедший на правах аренды до конца 2026 года.

Материалы по теме
FaZe Clan разгромила BetBoom Team в плей-офф XSE Pro League 2026 в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android