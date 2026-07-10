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No[o]ne из PARIVISION стал восьмым игроком в истории Dota 2 с 1500 победами

No[o]ne из PARIVISION стал восьмым игроком в истории Dota 2 с 1500 победами
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Мидер PARIVISION Владимир No[o]ne Миненко одержал 1500-ю победу на профессиональной сцене Dota 2. Юбилейная отметка была достигнута на групповой стадии Esports World Cup 2026. Всего 28-летний киберспортсмен провёл 2441 карту с винрейтом 61,45%.

Миненко стал восьмым игроком в истории дисциплины, покорившим этот рубеж. Лидером остаётся Таль Fly Айзек с 1864 победами в 3146 играх. Второе и третье места занимают тиммейт Миненко по PARIVISION Клемент Puppey Иванов (1704) и Андреас Cr1t- Нильсен (1667).

No[o]ne выступает на профессиональной сцене с 2014 года. За карьеру он представлял Virtus.pro, Natus Vincere и PARIVISION.

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