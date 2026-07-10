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Team Yandex и 1win определят первое место в группе D на EWC 2026 по Dota 2

Team Yandex и 1win определят первое место в группе D на EWC 2026 по Dota 2
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Team Yandex разгромила LGD Gaming в предпоследнем туре групповой стадии Esports World Cup 2026 по Dota 2. В параллельном матче 1win Team поделила очки с OG, прервав серию из трёх побед подряд.

Перед заключительным туром Team Yandex и 1win идут с одинаковым результатом — 3-1-0. Команды сыграют в очном матче за первое место в группе D и прямой выход в плей-офф. В этом же туре Virtus.pro встретится с OG, а LGD — с Inner Circle. Проигравшие продолжат борьбу на стадии Survival.

Inner Circle Владислава laise Лайса потеряла шансы на выход из группы после четвёртого поражения подряд и покинула турнир вслед за L1ga Team, Level UP, Nemesis и Rekonix.

EWC 2026 по Dota 2 проходит с 7 по 19 июля в Париже. 24 команды разыгрывают призовой фонд в $ 2 млн.

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