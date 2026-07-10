G2 Esports поменяла тренера в составе по League of Legends

G2 Esports объявила о смене главного тренера по League of Legends. Канадец Dylan Falco переведён на скамейку запасных, а его место займёт Лука Perkz Перкович. Изменения вступят в силу к Esports World Cup 2026.

Как игрок Perkz выиграл с G2 восемь титулов LEC и EU LCS, а также MSI 2019. Хорват завершил карьеру в 2025 году, а в начале 2026-го вернулся в G2 в качестве помощника тренерского штаба — по его словам, он работал с командой со второй недели весеннего сплита.

Dylan Falco присоединился к G2 Esports в 2021 году. За это время команда вышла в финал First Stand 2026, выиграла LEC Spring 2026 и провела 12 международных турниров с винрейтом 64,9%. Организация подчеркнула, что Dylan Falco остаётся частью G2 и покинет клуб позднее.