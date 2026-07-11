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Apple обвинила OpenAI в краже коммерческих секретов — компания подала иск

Apple обвинила OpenAI в краже коммерческих секретов — компания подала иск
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Издание The New York Times сообщило, что компания Apple подала иск в суд на OpenAI. IT-гиганта обвинили в краже коммерческих тайн.

Соответствующий иск Apple подала в Окружной суд США в штате Калифорния. Производитель iPhone считает, что OpenAI просила у бывших сотрудников Apple раскрыть подробности секретных проектов и даже предоставить прототипы будущих устройств.

В частности, под обвинения попал экс-работник Apple Чан Лю. В компании уверены, что он использовал ноутбук бывшего коллеги, чтобы получать доступ к секретным файлам и информацию о ещё не анонсированных гаджетах. Данные он предоставлял OpenAI.

В ответ на обвинения IT-корпорация отвергла все заявления Apple, заявив, что её сотрудников не интересуют коммерческие тайны других компаний. Представитель OpenAI Дрю Пусатери добавил, что они всё ещё сосредоточены на создании инновационных технологий.

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