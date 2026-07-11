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Зрители оценили хоррор «Зловещие мертвецы: Пекло» на уровне «Восстания зловещих мертвецов»

Зрители оценили хоррор «Зловещие мертвецы: Пекло» на уровне «Восстания зловещих мертвецов»
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10 июля состоялась мировая премьера хоррора «Зловещие мертвецы: Пекло» — новой части знаменитой серии фильмов ужасов. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

Картина получила оценку «В». Таким образом, зрителям «Пекло» понравилось на уровне предыдущей части франшизы под названием «Восстание зловещих мертвецов». Критики также высоко оценили проект: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 72% свежести.

Фото: CinemaScore

«Зловещие мертвецы: Пекло» рассказывают историю Элис, которая после смерти мужа приезжает к его семье в уединённый загородный дом. Но поминки омрачает древнее зло, выбравшее родственников своей новой целью. И когда семейные демоны начинают лезть наружу, Элис понимает: некоторые клятвы, данные при жизни, сохраняют силу и на том свете. Картина также официально выйдет в российском прокате 16 июля.

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