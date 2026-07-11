9z Team прошла в финал XSE Pro League 2026 по CS 2

Аргентинская 9z Team одолела Alliance в полуфинале XSE Pro League 2026 по Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 2:1 — 13:10 на Nuke, 17:19 на Inferno и 13:7 на Ancient.
Лучшим игроком стал Лучано luchov Эррера, который отыграл с K/D 65-49 при рейтинге 1,40. Со стороны Alliance лучше всего себя показал Шон eraa Кнутссон с K/D 58-54 при рейтинге 1,11.
Благодаря победе 9z Team прошла в гранд-финал турнира, где встретится с победителем пары PARIVISION/FaZe Clan. Шведская Alliance, в свою очередь, покидает чемпионат на 3-4-м месте и зарабатывает $ 50 тыс.
XSE Pro League 2026 проходит с 1 по 12 июля. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 500 тыс.