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Team Falcons первой в истории Dota 2 одержала 500 побед без единого трансфера

Team Falcons первой в истории Dota 2 одержала 500 побед без единого трансфера
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Team Falcons достигла 500 побед на про-сцене Dota 2. Юбилейная победа была одержана в матче с Xtreme Gaming на групповой стадии Esports World Cup 2026. Ни одной пятёрке игроков ранее не удавалось достичь этой отметки.

За 973 дня без единого изменения в составе Falcons выиграли девять топ-турниров, включая The International 2025. Команда провела более 750 матчей с винрейтом 66% и суммарно заработала $ 6,7 млн призовых.

Прежний рекорд принадлежал шведской Alliance — 450 побед в период с 2014 по 2016 год. Среди действующих составов второе место занимает BetBoom Team со 173 победами после прихода Ильи Kiritych Ульянова.

Состав Team Falcons:

  • Оливер skiter Лепко
  • Станислав Malr1ne Поторак
  • Аммар ATF аль-Ассаф
  • Андреас Cr1t- Нильсен
  • У Sneyking Цзинцзюнь
  • Кёртис Aui_2000 Лин (тренер).
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