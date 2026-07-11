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Умерла Барбара Линг, художник-постановщик «Однажды… в Голливуде» и «Майкла»

Умерла Барбара Линг, художник-постановщик «Однажды… в Голливуде» и «Майкла»
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Издание The Hollywood Reporter сообщило о смерти художника-постановщика Барбары Линг. Голливудская знаменитость скончалась в возрасте 73 лет.

Кинодеятель умерла после долгой борьбы с раком. Несмотря на тяжёлое заболевание, Линг продолжала работать в кино до конца своей жизни.

Барбара Линг работала в киноиндустрии с 1980-х годов. За это время она выступила художником-постановщиком в более чем 20 фильмах. Самыми знаменитыми проектами с её участием стали фильмы «Бэтмен навсегда», «Бэтмен и Робин», «Рай», The Doors и «Майкл» про Майкла Джексона. Линг также получила премию «Оскар» в категории «Лучшая работа художника-постановщика» за ленту Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

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