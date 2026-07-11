«Мне нравится играть злодеев»: Роберт Паттинсон — о фильмах «Одиссея» и «Дюна 3»

Издание The People взяло интервью у знаменитого актёра Роберта Паттинсона («Вот это драма!»). Он рассказал о своём отношении к своим ролям в фильмах «Одиссея» и «Дюна 3».

По словам артиста, ему нравится играть злодеев. Всё потому, что ему хочется занижать ожидания зрителей, чтобы потом удивить их своим перформансом.

Мне нравится играть злодеев и занижать ожидания людей. Это всегда был мой любимый подход и останется моей позицией. Не обещать слишком много, а делать больше – вот мой девиз.

Роберт Паттинсон также рассказал, что не считает своего персонажа Антиноя из предстоящей «Одиссеи» настоящим злодеем. Актёр отметил, что ему просто нужно повзрослеть, чтобы изменить своё отношение к миру.