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Продажи Assassin's Creed Black Flag Resynced достигли 2 млн копий

Продажи Assassin's Creed Black Flag Resynced достигли 2 млн копий
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Компания Ubisoft поделилась новым достижением Assassin's Creed: Black Flag Resynced — ремейка Assassin's Creed 4 про пиратов. Продажи игры достигли более 2 млн копий.

Фото: Ubisoft

Такого результата проект добился спустя день после выхода. Игра пользуется большой популярностью среди геймеров — пиковый онлайн в Steam составил более 99 тыс. игроков.

Релиз Assassin's Creed: Black Flag Resynced состоялся на ПК (Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect), PS5 и Xbox Series 9 июля. Игра доступна с русскими субтитрами. В ремейке разработчики переделали структуру заданий, боевую систему и паркур, улучшили графику, добавили новый сюжетный контент и внесли множество изменений под современные стандарты.

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