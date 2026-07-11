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Hanwha Life обыграла LYON и вышла в финал MSI 2026 по League of Legends

Hanwha Life обыграла LYON и вышла в финал MSI 2026 по League of Legends
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Hanwha Life Esports одолела LYON со счётом 3:2 в финале нижней сетки Mid-Season Invitational 2026 по League of Legends. Корейская команда проиграла вторую и третью карты, но выиграла три оставшихся и вышла в гранд-финал турнира.

HLE уверенно забрала первую карту (26:16), после чего LYON выиграла два матча подряд и оказалась в шаге от финала. Корейцы сравняли счёт на четвёртой карте, а на решающей пятой разгромили соперника 22:4 за 22 минуты. Лучшим игроком серии стал мидлейнер Ким Zeka Гон У с KDA 5.8/2.7/7.3.

В гранд-финале Hanwha Life сыграет против Bilibili Gaming, ранее отправившей корейцев в нижнюю сетку. LYON завершила турнир на третьем месте — лучший результат для североамериканского региона на международных турнирах с 2019 года.

Финал MSI 2026 пройдёт 12 июля в Тэджоне. 11 команд разыгрывают призовой фонд в $ 2 млн.

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