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Team Falcons заняла первое место в группе A на EWC 2026 по Dota 2

Team Falcons заняла первое место в группе A на EWC 2026 по Dota 2
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Team Falcons завершила групповой этап Esports World Cup 2026 по Dota 2 на первом месте, обыграв Xtreme Gaming со счётом 2:0 в последнем туре. Первая карта продлилась 59 минут (34:10), вторая — 42 минуты (38:20).

Dota 2. Esports World Cup 2026 . Группа A
11 июля 2026, суббота. 12:10 МСК
Xtreme Gaming
Окончен
0 : 2
Team Falcons

BetBoom Team также выиграла 2:0 у GamerLegion, отыгравшись на первой карте в 68-минутном матче. Однако этого не хватило, чтобы сместить Falcons с вершины таблицы. Rune Eaters победила Poor Rangers 2:0.

В плей-офф напрямую прошла только Team Falcons. BetBoom Team, Xtreme Gaming и Rune Eaters продолжат борьбу на стадии Survival. GamerLegion и Poor Rangers покинули турнир.

EWC 2026 по Dota 2 проходит с 7 по 19 июля в Париже. 24 команды разыгрывают призовой фонд в $ 2 млн.

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