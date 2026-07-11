Team Falcons заняла первое место в группе A на EWC 2026 по Dota 2

Team Falcons завершила групповой этап Esports World Cup 2026 по Dota 2 на первом месте, обыграв Xtreme Gaming со счётом 2:0 в последнем туре. Первая карта продлилась 59 минут (34:10), вторая — 42 минуты (38:20).
BetBoom Team также выиграла 2:0 у GamerLegion, отыгравшись на первой карте в 68-минутном матче. Однако этого не хватило, чтобы сместить Falcons с вершины таблицы. Rune Eaters победила Poor Rangers 2:0.
В плей-офф напрямую прошла только Team Falcons. BetBoom Team, Xtreme Gaming и Rune Eaters продолжат борьбу на стадии Survival. GamerLegion и Poor Rangers покинули турнир.
EWC 2026 по Dota 2 проходит с 7 по 19 июля в Париже. 24 команды разыгрывают призовой фонд в $ 2 млн.