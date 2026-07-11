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Умер Питер Ван Норден, известный по комедиям «Голый пистолет» и «Полицейская академия»

Умер Питер Ван Норден, известный по комедиям «Голый пистолет» и «Полицейская академия»
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Издание TMZ сообщило о смерти актёра Питера Ван Нордена. Голливудский артист, известный по многим культовым комедиям, скончался в возрасте 75 лет.

Супруга Ван Нордена рассказала, что он умер после длительной борьбы с различными проблемами со здоровьем. Он умер 9 июля в хосписе в Южной Калифорнии в окружении близких.

Питер Ван Норден снимался в кино на протяжении более 40 лет. За это время он принял участие в более чем 50 проектах. Больше всего зрителям он запомнился по ролям в популярных комедиях «Полицейская академия 2: Их первое задание» и «Голый пистолет 2 1/2: Запах страха». В последнее время артист снимался в популярных сериалах, таких как «911 служба спасения» и «Без следа».

О смерти другой голливудской знаменитости:
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