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Call of Duty: Black Ops и Black Ops 2 вышли на PS4 и PS5 — и обошли в чартах GTA 6

Call of Duty: Black Ops и Black Ops 2 вышли на PS4 и PS5 — и обошли в чартах GTA 6
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9 июля на консолях PlayStation вышли Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Black Ops 2 — культовые шутеры студии Activision. Проекты добрались до PS4 и PS5 в своих нативных версиях: они работают в разрешении 1080p при 60 FPS без каких-либо улучшений в графике и без поддержки фишек геймпада DualSense.

Спустя два дня после релиза оба шутера удерживают лидерство в чартах PlayStation Store. Несмотря на внушительный ценник в $ 40, Black Ops и Black Ops 2 обходят по продажам другие игры магазина, включая EA Sports FC 26, EA Sports College Football 27, GTA 6 и Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Фото: PS Store

Интересно, что оба проекта также получают высокие оценки от игроков. Рейтинг Black Ops и Black Ops 2 в PS Store составляют 4,83 балла из 5 — у второй части примерно в два раза больше оценок.

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