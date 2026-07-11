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100 Thieves прошла в гранд-финал турнира по Valorant на EWC 2026

100 Thieves прошла в гранд-финал турнира по Valorant на EWC 2026
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Американская 100 Thieves одолела Nongshim RedForce в полуфинале турнира по Valorant на Esports World Cup 2026. Матч закончился со счётом 2:1 — 13:6 на Sunset, 7:13 на Lotus и 13:11 на Haven.

Лучшим игроком серии стал Мэтью Cryocells Панганибан, который отыграл с K/D 51-40 при рейтинге 1,30 на Cypher и Viper.

Благодаря победе 100 Thieves прошла в гранд-финал турнира, где сразится с победителем пары NRG/BBL Esports. Nongshim RedForce, в свою очередь, предстоит сыграть матч за третье место.

Турнир по Valorant в рамках Esports World Cup 2026 проходит с 2 по 12 июля в Париже, Франция. Участие принимают 16 команд, которые борются за звание чемпиона и призовой фонд в $ 2 млн.

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