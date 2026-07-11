Расписание выхода третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»
Уже 27 июля состоится премьера третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». Шоу продолжит историю бывших заклятых врагов Нигана и Мэгги, которые пытаются отбросить разногласия и построить поселение на Манхэттене. Однако на руинах города вновь начинается хаос.
В третий сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам на AMC. Финал состоится 14 сентября.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|27 июля
|2-я серия
|3 августа
|3-я серия
|10 августа
|4-я серия
|17 августа
|5-я серия
|24 августа
|6-я серия
|31 августа
|7-я серия
|7 сентября
|8-я серия
|14 сентября
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