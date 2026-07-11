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Сериал Ходячие мертвецы: Мёртвый город, 3-й сезон (2026) — дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»
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Уже 27 июля состоится премьера третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». Шоу продолжит историю бывших заклятых врагов Нигана и Мэгги, которые пытаются отбросить разногласия и построить поселение на Манхэттене. Однако на руинах города вновь начинается хаос.

В третий сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам на AMC. Финал состоится 14 сентября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»

ЭпизодДата выхода
1-я серия27 июля
2-я серия3 августа
3-я серия10 августа
4-я серия17 августа
5-я серия24 августа
6-я серия31 августа
7-я серия7 сентября
8-я серия14 сентября
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