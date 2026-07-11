Исторический сериал «Дом Давида» продлили на третий сезон

Компания Amazon объявила о продлении сериала «Дом Давида» на третий сезон. Это произошло спустя восемь месяцев после выпуска второго сезона. У третьего сезона пока нет даты выхода.

Сейчас авторы уже пишут сценарий продолжения. Оно расскажет о приключениях Давида, которые он должен узнать и исполнить своё предназначение, пройти через любовь, потери и насилие при дворе того самого человека, которого ему суждено заменить. В третьем сезоне герою предстоит пережить изгнание, прежде чем стать царём.

К главным ролям в продолжении вернутся Майкл Искандер, Али Сулиман и другие актёры. Режиссёрами и шоураннерами вновь выступят Джон Эрвин и Джон Ганн.