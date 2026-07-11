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MMO по League of Legends выйдет на мобильных устройствах в жанре песочницы

MMO по League of Legends выйдет на мобильных устройствах в жанре песочницы
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Инсайдер valohabercisi обнаружил новые данные о MMO во вселенной League of Legends. Детали проекта стали известны из описаний открытых позиций на сайте Riot Games.

Игра создаётся в жанре песочницы с открытым миром и упором на свободу действий. Проект выйдет одновременно на ПК и мобильных устройствах. Среди игровых механик упоминается «развитие города» — игроки смогут строить и развивать собственные поселения. Также в игре будет система прогрессии с циклами роста персонажа.

Riot перезапустила разработку MMO с нуля в 2024 году. По состоянию на лето 2025-го проект находился в фазе прототипа. В январе 2026 года к команде присоединился бывший ведущий продюсер World of Warcraft.

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