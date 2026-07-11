PARIVISION прошла в финал XSE Pro League 2026 в CS 2

Российский состав PARIVISION одолел FaZe Clan в полуфинале XSE Pro League 2026 по Counter-Strike 2. Напряжённая встреча завершилась со счётом 2:1 — 9:13 на Cache, 19:17 на Dust2 и 19:17 на Ancient.
Лучшими игроками серии стали Вячеслав slaxejezzz Винокуров и капитан Джами Jame Али. Они отыграли на K/D 57-58 и 57-49 при рейтингах 1,12 и 1,07 соответственно. Последний оформил квадро-килл с AWP на вторых допах на третьей карте.
Благодаря победе PARIVISION прошла в гранд-финал турнира, где встретится с 9z Team. Матч пройдёт 12 июля в 11:00 мск. FaZe Clan, в свою очередь, покидает чемпионат на третьем-четвёртом местах, заработав $ 90 тыс.
XSE Pro League 2026 проходит с 1 по 12 июля. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 500 тыс.