«Это лучший матч за последний год». Dastan — о победе PARIVISION над FaZe в CS 2

PARIVISION обыграла FaZe Clan в полуфинале XSE Pro League 2026 и вышла в финал турнира. Тренер команды Дастан dastan Акбаев прокомментировал матч и оценил состояние обновлённого состава.

Это лучший матч за последний год. Я уже три раза подумал, что мы проиграли. Но, если честно, игра была равная. Это CS на максималках — когда много клатчей, шока, ошибок.

Акбаев также отметил рост Ивана zweih Гогина и Владислава xiELO Лысова, назвав их «средним звеном», которое вышло на новый уровень. При этом тренер признал, что в ротациях и макроигре обновлённый состав пока уступает предыдущему — по его словам, это придёт с турнирным опытом.

В финале PARIVISION встретится с 9z Team, для которой это первый финал на турнире уровня MVP-ивента. Матч пройдёт 12 июля в 11:00 мск.