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«Мы лучшие на турнире». CHIRA_JUNIOR из Team Yandex — об EWC 2026 по Dota 2

«Мы лучшие на турнире». CHIRA_JUNIOR из Team Yandex — об EWC 2026 по Dota 2
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Мидер Team Yandex Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов в интервью на Esports World Cup 2026 по Dota 2 согласился с тем, что его команда — сильнейшая на турнире, и объяснил, почему коллектив пропускал ряд соревнований в течение сезона.

На вопрос, считает ли он Team Yandex лучшей командой на EWC, Чирцов ответил утвердительно, оговорившись, что на турнире «много хороших команд». Также мидер прокомментировал решение команды отказываться от участия в некоторых ивентах.

Возможно, некоторые игроки «выгорали», так что нам нужен был перерыв. Не считаю это чем-то плохим. Это здорово — отдыхать от Dota и заниматься делами в реальной жизни.

Team Yandex завершила групповой этап EWC 2026 на первом месте в группе D и вышла в плей-офф напрямую.

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