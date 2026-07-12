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Первый арт с героями фильма «Мстители: Судный день» — выход 18 декабря

Первый арт с героями фильма «Мстители: Судный день» — выход 18 декабря
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Художник Энди Пак опубликовал первый концепт-арт фильма «Мстители: Судный день». На нём показаны герои и главный злодей из предстоящей картины.

Фото: Marvel

Лента расскажет о противостоянии супергероев с Доктором Думом, которого сыграл Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»). В фильме появится множество персонажей, включая самих Мстителей, Людей Икс и Фантастическую четвёрку.

«Мстители: Судный день» выйдут в мировом прокате 18 декабря. События ленты приведут к другом масштабному фильму — «Мстители: Секретные войны», премьера которого состоится в декабре 2027 года. До этого в киновселенной Marvel выйдет другая картина – «Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом. Премьера ленты состоится 31 июля.

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