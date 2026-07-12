League of Legends Classic выйдет 29 июля

Riot Games объявила дату выхода League of Legends Classic. Режим станет доступен 29 июля вместе с патчем 26.15. Геймплей и визуальный стиль воссоздают третий сезон League of Legends — одну из наиболее знаковых эпох игры.

На старте будет доступен ограниченный набор чемпионов, который планируется расширять в последующих обновлениях. Среди запланированных к добавлению персонажей — Ирелия, Акали, Мордекайзер, Фиора и Кейтлин.

Экран загрузки матча LoL Classic Фото: Riot Games

Развитие режима Riot намерена определять совместно с игроками. Разработчики планируют проводить голосования, по итогам которых сообщество будет влиять на направление обновлений и будущее Classic-версии.