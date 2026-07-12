Ремейк «Моаны» с Дуэйном Джонсоном собрал $ 18 млн за первый день в США

10 июля состоялась мировая премьера фильма «Моана» — ремейка одноимённой анимационной картины 2016 года. За первый день лента заработала в прокате США $ 18 млн.

Картина стала лидером проката, но всё равно продемонстрировала низкие показатели. Аналитики предрекают, что за первые выходные ремейк соберёт $ 45 млн в США и $ 130 млн в мировом прокате, что также станет не самым удачным стартом для фильма, бюджет которого составляет $ 250 млн.

«Моана» повествует о девочке Моане, которая откликается на зов океана. Она отправляется в путешествие за пределы своего острова вместе с полубогом Мауи. Героев ждёт опасное путешествие, которое поможет вернуть процветание местным жителям. Мауи воплотил на экране знаменитый актёр Дуэйн Джонсон («Крушитель»), который озвучивал этого персонажа в оригинальном мультфильме.