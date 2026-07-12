Расписание выхода сериала «Ястреб» с Уиллом Ферреллом про гольф

16 июля состоится премьера сериала «Ястреб». Шоу расскажет о гольфисте Лонни «Ястребе» Хокинсе. Он был популярной звездой спорта, но спустя 20 лет пытается смириться с тем, что его карьера заканчивается. Главную роль исполнил знаменитый комедийный актёр Уилл Феррелл («Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар»).

В первый сезон войдёт 10 эпизодов — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли сериал продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода сериала «Ястреб»