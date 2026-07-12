Расписание выхода сериала «Ястреб» с Уиллом Ферреллом про гольф
16 июля состоится премьера сериала «Ястреб». Шоу расскажет о гольфисте Лонни «Ястребе» Хокинсе. Он был популярной звездой спорта, но спустя 20 лет пытается смириться с тем, что его карьера заканчивается. Главную роль исполнил знаменитый комедийный актёр Уилл Феррелл («Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар»).
В первый сезон войдёт 10 эпизодов — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли сериал продолжение, пока неизвестно.
Расписание выхода сериала «Ястреб»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|16 июля
|2-я серия
|16 июля
|3-я серия
|16 июля
|4-я серия
|16 июля
|5-я серия
|16 июля
|6-я серия
|16 июля
|7-я серия
|16 июля
|8-я серия
|16 июля
|9-я серия
|16 июля
|10-я серия
|16 июля
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