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Сериал Ястреб, Нетфликс (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Ястреб» с Уиллом Ферреллом про гольф
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16 июля состоится премьера сериала «Ястреб». Шоу расскажет о гольфисте Лонни «Ястребе» Хокинсе. Он был популярной звездой спорта, но спустя 20 лет пытается смириться с тем, что его карьера заканчивается. Главную роль исполнил знаменитый комедийный актёр Уилл Феррелл («Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар»).

В первый сезон войдёт 10 эпизодов — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли сериал продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода сериала «Ястреб»

ЭпизодДата выхода
1-я серия16 июля
2-я серия16 июля
3-я серия16 июля
4-я серия16 июля
5-я серия16 июля
6-я серия16 июля
7-я серия16 июля
8-я серия16 июля
9-я серия16 июля
10-я серия16 июля
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