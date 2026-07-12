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Монстры в «Одиссее» Кристофера Нолана вдохновлены фильмами «Чужой» и «Челюсти»

Монстры в «Одиссее» Кристофера Нолана вдохновлены фильмами «Чужой» и «Челюсти»
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Издание USA Today взяло интервью у режиссёра Кристофера Нолана («Оппенгеймер»). Он рассказал о картинах, которые вдохновили его на создание монстров в предстоящем фильме «Одиссея».

Постановщик заявил, что на него оказали большое влияние такие ленты, как «Чужой» и «Челюсти». Нолан отметил, что при съёмке подобных фильмов нужно сделать так, чтобы зрители поверили в существование монстра.

Мы должны дать зрителям повод поверить в этих существ. Нужно выстроить эмоциональную связь с явлениями, с которыми мы имеем дело.

Премьера «Одиссеи» в мировом прокате состоится 17 июля. Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

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