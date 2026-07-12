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9z разгромила PARIVISION и стала чемпионом XSE Pro League 2026 по CS 2

9z разгромила PARIVISION и стала чемпионом XSE Pro League 2026 по CS 2
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9z Team победила PARIVISION в гранд-финале XSE Pro League 2026 по Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 3:0 — 13:9 на Mirage, 13:10 на Inferno и 13:4 на Dust2.

CS 2. XSE Pro League 2026 . Гранд-финал
12 июля 2026, воскресенье. 11:00 МСК
9z Team
Окончен
3 : 0
PARIVISION

Лучшим игроком финала стал Франко dgt Гарсия с рейтингом 1.40 и K/D 53-25. В составе PARIVISION выше 1.00 по рейтингу закончил только Владислав xiELO Лысов (1.16). Абай HObbit Хасенов и Джами Jame Али завершили серию с рейтингами 0.67 и 0.69 соответственно.

Для PARIVISION это второй проигранный финал подряд всухую — ранее команда уступила 0:3 Vitality на PGL Cluj-Napoca 2026. Турнир в Гуанчжоу стал первым для обновлённого состава с Хасеновым и Вячеславом slaxejezzz Винокуровым.

После победы 9z поднялась в топ-6 мирового рейтинга — до первенства в регионе аргентинцам не хватает 14 очков, чтобы обогнать FURIA. В топ-10 теперь три команды из Южной Америки. PARIVISION заработала $ 140 тыс. за второе место, 9z получила $ 260 тыс.

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