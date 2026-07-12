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Hanwha Life — чемпион MSI 2026 по League of Legends

Hanwha Life — чемпион MSI 2026 по League of Legends
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Корейская Hanwha Life Esports победила Bilibili Gaming в гранд-финале Mid-Season Invitational 2026 по League of Legends. Матч закончился со счётом 3:2.

Решающая пятая карта стала самой напряжённой в серии. BLG захватила раннее преимущество и дважды выигрывала командные бои, однако Со Kanavi Джин Хёк украл Барона на Пантеоне и переломил ход игры. После этого HLE ворвалась на базу соперника и закрыла матч.

Лучшим игроком серии был признан топлейнер Чхве Zeus У Дже. Победа также гарантировала Hanwha Life Esports путёвку на чемпионат мира 2026 года.

MSI 2026 проходил с 28 июня по 12 июля в Тэджоне, Южная Корея. 11 команд разыгрывали призовой фонд в $ 2 млн.

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