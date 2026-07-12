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«Отличный семейный фильм»: зрители хвалят ремейк «Моаны» с Дуэйном Джонсоном

«Отличный семейный фильм»: зрители хвалят ремейк «Моаны» с Дуэйном Джонсоном
Комментарии

10 июля состоялась премьера фильма «Моана» — ремейка одноимённой анимационной картины с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Многие зрители уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 90% свежести.

Картину хвалят за насыщенность и актёрскую игру. Отдельно отмечают исполнительницу главной роли Кэтрин Лагаайю, которая смогла идеально перенести персонажа в проект с живыми актёрами. Ругают фильм за большое количество компьютерной графики — некоторые уверены, что из-за этого лучше посмотреть мультфильм.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут зрители про фильм «Моана»:

Только что посмотрел «Моану» и был приятно удивлён. Отзывы критиков были совершенно неверны и нанесли огромный ущерб зрителям. Посмотрите этот фильм, если вы фанат оригинальных мультфильмов.
В ряду позади меня хихикал ребёнок, и именно эту радость и причудливость подарил мне этот фильм. Мне нужно было испытать подобные эмоции.
Отличный фильм. Был удивлён и ожидал, что он окажется не впечатляющим, но ушёл с улыбкой, очень довольный потраченным временем. Обязательно к просмотру.
Мне не очень понравился анимационный фильм, но ремейк мне определённо пришёлся по душе. Он достаточно динамичный, чтобы удерживать внимание, и в нём определенно были моменты, заставляющие задуматься.
Я считаю, что главная актриса в этом фильме сыграла великолепно. Однако в нём так много компьютерной графики, что лучше уж посмотреть анимационную версию.

«Моана» повествует о девочке Моане, которая откликается на зов океана. Она отправляется в путешествие за пределы своего острова вместе с полубогом Мауи. Героев ждёт опасное путешествие, которое поможет вернуть процветание местным жителям.

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